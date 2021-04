Caso Isa Penna: em decisão inédita, Alesp suspende deputado Fernando Cury por seis meses por passar a mão na colega

VÍDEO REDES SOCIAIS STORY INSTAGRAM (@joaoazevedolins)

O governador João Azevêdo esteve, nesta quinta-feira (1), no aeroporto Castro Pinto, onde acompanhou a chegada de 180.750 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 167 mil do Instituto Butantan e 13.700 da Fiocruz. Esta é a 11ª remessa de vacinas que serão enviadas aos municípios nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (2), seguindo a mesma metodologia logística para que todas as regiões do estado estejam abastecidos com as vacinas antes do meio-dia.

“Essa é a maior remessa que recebemos até agora e essas vacinas permitirão a ampliação da imunização das faixas etárias. Além disso, serão 796 doses destinadas às forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas para que a gente possa avançar nesse processo. Juntos, vamos continuar nessa missão de combater a pandemia e salvar vidas”, frisou o governador João Azevêdo.

Assim como vem ocorrendo em todas as remessas, a vacina será enviada às regiões de saúde por meio aéreo e terrestre, ainda nas primeiras horas da manhã.

“Temos feito um grande esforço para distribuir imediatamente todas as doses que chegam ao estado, para que as prefeituras possam aplicá-las o mais rápido possível”, pontuou o chefe do Executivo estadual.

A Paraíba vem sendo destaque nacional na aplicação de doses da vacina e cerca de 10% da população já recebeu pelo menos uma dose do imunizante. Até esta quinta-feira, os municípios já informaram a aplicação de 501 mil doses, ou seja, quase 80% das doses recebidas já foram aplicadas.

Ele ainda fez um apelo para que a população compareça aos postos de vacinação para receber a segunda dose. “Retornem aos postos para receber a segunda dose e garantir que estarão livres do risco de ser mais uma vida que perdemos para essa doença terrível”, concluiu.

