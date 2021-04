GUARABIRA: Homem é preso com drogas próximo à Juvenal Emplacamentos

Às 14h50min no Conjunto Antônio Mariz, Guarabira-PB, uma residência foi invadida por 4 criminosos.

De acordo com as informações do COPOM, uma mulher ligou para Polícia Militar e informou que quatro indivíduos desconhecidos, em um veículo cor preta, armados com armas de fogo teriam chegado a sua residência e anunciado um roubo, levando do local 01(uma) TV e 01 celular, em seguida se evadiram.

Rapidamente a Polícia Militar chegou ao local e confirmou a informação, porém a vítima não soube informar qual o destino tomado na fuga, pelos acusados.

Estão sendo realizadas diligências no intuito de recuperar os objetos roubados e prender os acusados, porém ainda não foram localizados.