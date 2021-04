HU de João Pessoa remarca consultas e atendimentos e mantém serviços essenciais em ponto facultativo desta quinta-feira

O Hospital Universitário Lauro Wanderley, HU de João Pessoa, está remarcando consultas e outros procedimentos por causa do ponto facultativo nesta quinta-feira (1º), estabelecido pela Portaria nº 3.776, do Ministério da Economia. A Portaria estabelece ponto facultativo nos órgãos do Governo Federal.

Segundo o HU, “estão resguardados os serviços essenciais”. E os pacientes que tinham consulta ou outro procedimento agendados para esta quinta-feira, devem entrar em contato com o Setor de Regulação e Avaliação em Saúde do HULW, por telefone, para programar a remarcação.

Os números para reagendamento são 3206-0606, 3206-0609, 3206-0652 e 3206-0656.