Em Araçagi: Prefeitura realiza Drive Thru da vacinação contra a Covid-19 (60+)

Em um momento tão delicado para a humanidade, o avanço no processo de vacinação da população contra a Covid-19 é sempre motivo para comemoração. Neste sábado (3), a Secretaria de Saúde de João Pessoa inicia a imunização para pessoas com 60 anos ou mais. Para marcar essa nova etapa, o Mestre Fuba preparou uma música convidando a população para se vacinar.

A canção não apenas convida as pessoas e alerta para não esquecer de usar a máscara e manter a higienização frequente das mãos, mas fala também sobre a emoção de quem experimenta a imunização à medida em que se amplia a faixa de idade para imunização. “Eu sempre esperei a tempo por esse momento, que emoção”, canta Mestre Fuba em um dos versos.

Com bom humor que o prefeito Cícero Lucena fez o comunicado nas redes sociais. “Temos uma excelente notícia para amanhã! É chegada a hora! É 60!”, publicou em seu perfil no Instagram. O clipe com a música está disponível no link aqui

Neste sábado (3) e domingo (4), as pessoas que irão receber a primeira dose do imunizante podem se dirigir a um dos 23 ginásios, das 8h às 12h, ou a um dos três postos do tipo drive thru montados no Mangabeira Shopping; Igreja Universal do Reino de Deus, no Expedicionários; e no Santuário Mãe Rainha, no Aeroclube, das 9h às 15h.

Avanço – A Prefeitura de João Pessoa já aplicou até o momento 124 mil doses de vacina contra a Covid-19. Com esse número, a cidade se destaca em cenário nacional como a terceira capital do Brasil com o maior contingente de pessoas em números proporcionais à população que já recebeu pelo menos uma dose da vacina.