Treze vence clássico paraibano da Copa do Nordeste realizado no DF

Deu Treze no primeiro Clássico Tradição fora da Paraíba. Nesta quinta-feira (1), o Galo da Borborema derrotou o Botafogo-PB por 1 a 0 no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

A equipe de Campina Grande (PB) foi aos oito pontos e assumiu o quinto lugar do Grupo A, um ponto atrás do Sampaio Corrêa, quarto colocado e último na zona de classificação às quartas de final. Único time que ainda não venceu na competição, o Belo segue com quatro pontos e encerra a rodada na lanterna do Grupo B.

Apesar do mando trezeano, a partida teve que ser disputada no Distrito Federal devido a um decreto do Governo da Paraíba que proíbe a realização de jogos de futebol no estado para conter o avanço do novo coronavírus (covid-19). Foi, também, a primeira vez que um duelo pela Copa do Nordeste não foi realizado na região.

A missão do Botafogo ficou mais difícil com menos de um minuto de bola rolando, graças à expulsão do meia Kaio Wilker após uma entrada pesada em cima do zagueiro Marlon. Com um a mais, o Treze teve mais volume no primeiro tempo. Aos 42 minutos, Romeu balançou as redes, mas o lance foi anulado, pois o volante estava impedido. No minuto seguinte, o atacante Jairinho assustou em chute da entrada da área, defendido pelo goleiro Felipe.

O Belo voltou melhor do intervalo e obrigou o goleiro Jeferson a três ótimas defesas em sequência, entre os 11 e 12 minutos, em tentativas do meia Marcos Aurélio e do atacante Rafael Oliveira (duas vezes). Quem balançou as redes, porém, foi o Galo. Aos 33 minutos, o meia Ancelmo cruzou pela direita, Marlon cabeceou, o zagueiro Samuel salvou e o atacante João Leonardo, na sobra, fez o gol da vitória trezeana.

O Treze volta a campo neste domingo (4), às 18h (horário de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. Na segunda-feira (5), o Botafogo recebe o Confiança no Almeidão, em João Pessoa, às 19h30.