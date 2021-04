A Igreja de Jesus Cristo realiza hoje Conferência Geral de Páscoa com transmissão mundial

Na TV aberta, a transmissão ao vivo pela RedeTV!

No último domingo, dia 28 de março, o profeta da Igreja, o presidente Russell M. Nelson, postou um vídeo especial com um convite : “Nesta Páscoa, incentivo você a concentrar-se no Salvador. Se você está procurando um local de adoração, junte-se a nós. No domingo de Páscoa, a conferência geral mundial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estará repleta de mensagens e músicas centralizadas em Cristo. Nós nos reuniremos virtualmente para adorar nosso Redentor”.