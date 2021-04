Paraiba registra 1.081 novos casos de covid-19, 40 mortes neste domingo. 78% dos leitos de UTI ocupados

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou, neste domingo (04), 1.081 novos casos de Covid-19, em 24 horas. Entre os confirmados hoje, 67 (6,19%) são casos de pacientes hospitalizados e 1.014 (93,80%) são leves. Agora, a Paraíba totaliza 263.581 casos confirmados da doença, que estão distribuídos por todos os 223 municípios. Até o momento, 755.812 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados.

Também foram confirmados 40 novos óbitos desde a última atualização, sendo 28 nas últimas 24 horas. Os óbitos ocorreram entre os dias 22 de fevereiro e 04 de abril de 2021, sendo 06 deles em hospitais privados, 33 em hospitais públicos e 01 em residência. Com isso, o estado totaliza 5.906 mortes. O boletim registra ainda um total de 186.531 pacientes recuperados da doença.

Concentração de casos

Cinco municípios concentram 577 novos casos, o que corresponde a 53,37% dos casos registrados neste domingo. São eles: João Pessoa, com 314 novos casos, totalizando 71.432; Campina Grande, com 140 novos casos, totalizando 24.151; Bayeux, com 65 novos casos, totalizando 5.291; Cajazeiras, com 30 novos casos, totalizando 5.902 e Cabedelo, com 28 novos casos, totalizando 6.687.

* Dados oficiais preliminares (fonte: e-sus VE, Sivep Gripe e SIM) extraídos às 10h do dia 04/04/2021, sujeitos à alteração por parte dos municípios.

Óbitos

Até este domingo, 214 cidades paraibanas registraram óbitos por Covid-19. Os 40 óbitos confirmados neste boletim, ocorreram entre residentes dos municípios de Areia (01), Bayeux (01), Belém (01), Boqueirão (01), Campina Grande (04), Conde (01), Ingá (01), João Pessoa (22), Lagoa Seca (01), Mogeiro (01), Monteiro (01), Pilar (01), Pombal (01); Remígio (01), Rio Tinto (01) e Santa Rita (01).

As vítimas são 23 homens e 17 mulheres, com idades entre 23 e 90 anos. Hipertensão, cardiopatia e diabetes foram as comorbidades mais presentes. 13 não tinham comorbidades.

Ocupação de leitos Covid-19

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado é de 76%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 82%. Em Campina Grande, estão ocupados 67% dos leitos de UTI adulto e no sertão 87% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o Centro estadual de regulação hospitalar, 77 pacientes foram internados nas ultimas 24h. Ao todo, 825 paciente estão internados nas unidades de referência.

Cobertura Vacinal

Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 520.701 doses. Até o momento, 422.693 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 98.008 com a segunda dose da vacina. Um total de 656.630 doses já foram distribuídas.

Os dados epidemiológicos com informações sobre todos os municípios e ocupação de leitos estão disponíveis em: www.paraiba.pb.gov.br/coronavirus