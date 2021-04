Câmeras de segurança flagram tentativa de arrombamento na Tapiocaria Silva, em Guarabira

Durante a Operação Previna-se as guarnições de Rádio Patrulha das cidades de Alagoinha e Alagoa Grande por volta das 18h30min desta quarta-feira (31) foram acionadas pelo COPOM informando, que havia ocorrido uma tentativa de roubo a pessoa na cidade de Alagoinha. Logo em seguida o COPOM foi informado que dois elementos armados de arma de fogo teriam chegado à cidade de Alagoa Grande e roubado o veículo Fiat Siena ELX, ano 2009, cor cinza, placas NPT 6405-PB.

De imediato várias viaturas fecharam o cerco aos acusados e durante uma barreira policial o veículo foi abordado, sendo confirmado ser o veículo anteriormente roubado. Os acusados foram presos, assim como foram recuperados o veículo e vários outros objetos (01 bolsa preta, 01 celular SAMSUNG, 01 celular Motorola, carteira com documentos, óculos, e R$ 787,00 “setecentos e oitenta reais”) que os mesmos haviam roubado.

Com os acusados também foram apreendidas 02(duas) porções de substância semelhante a maconha e o revólver Taurus calibre 38’, nº 46183, com seis munições intactas, que em seguida foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guarabira, sendo apresentados a Delegada plantonista. Contra todos foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito por roubo qualificado.

Durante o bloqueio policial para prender os acusados, o veículo MOBI, branco, de placa QFJ 3H62-PB, não obedeceu a ordem de parada e furou o bloqueio, sendo este veículo abordado em seguida e constatado que o condutor não tinha envolvimento com o roubo, mas que seu condutor não possuía a CNH necessária para condutor de carros, tendo apenas a categoria “A”, que permite condução de motocicletas. A guarnição da CPTran esteve no local e lavrou o auto de infração de trânsito e por furar bloqueio policial, sendo o motorista conduzido a delegacia de Guarabira, onde fora apresentado a Delegada plantonista, para serem adotadas as medidas legais cabíveis.