Paraíba tem 13 pacientes esperando leitos em UTIs e enfermarias para Covid-19

(Foto: Secom/Governo Federal)

Começam nesta terça-feira (6), as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2021. Na Paraíba, são 15.669 vagas disponíveis em quatro instituições públicas.

As oportunidades estão divididas entre a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

As inscrições são realizadas, exclusivamente, na página eletrônica do Sisu, até o dia 9 de abril. Não há cobrança.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 13 de abril.

Quem pode participar

Candidatos que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2020, cujo resultado foi divulgado no último dia 29, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

Para se inscrever, o candidato deve utilizar o mesmo login cadastrado no portal de serviços do governo federal, da mesma forma que fez para acessar o resultado do Enem 2020.