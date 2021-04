Namorada de Gabriel Diniz assume romance com colega do cantor

A psicóloga Karoline Calheiros, que era namorada do cantor Gabriel Diniz, que faleceu em 2019 após sofrer um acidente de avião, gerou polêmica ao assumir romance com um conhecido de Diniz, Tom Santos. Na rede social, Karoline revolveu esclarecer o assunto para acabar com as especulações maldosas.

“Só esclarecendo, estou namorando mesmo! Mas não era melhor amigo de Gabriel. Era do meio da música, conhecia Gabriel. Estou feliz e tenho certeza que Gabriel está feliz com minha escolha. Uma pessoa do bem que veio para acrescentar!”, disse ela.

Calheiros ainda deixou claro que Tom não era “melhor amigo” de Gabriel, mas sim colega: “Só esclarecendo porque a palavra ‘melhor amigo’ para alguns pesa. Mas está tudo certo, estou feliz, uma hora ou outra as pessoas iam saber e tenho certeza que Gabriel está feliz com minha escolha. Uma pessoa do bem. Vida que segue”, completou.

Veja um vídeo dos dois juntos:

ISTO É