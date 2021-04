Paraíba distribui mais uma remessa de doses da vacina contra Covid-19 para todos os municípios

A vacinação dos profissionais das forças de Segurança continuará acontecendo durante todo o fim de semana na Paraíba. Com a chegada de novas doses da vacina contra o coronavírus, o Governo do Estado garante a imunização de 12% do efetivo que atua na linha de frente, com 1600 doses disponibilizadas. Novas doses devem chegar nas próximas semanas, ampliando o processo até que todos os servidores estejam imunizados, de acordo com os Informes Técnicos do Ministério da Saúde.

Com o início da vacinação, algumas entidades representativas das forças de Segurança no Estado manifestaram insatisfação pela metodologia adotada para aplicação das doses, mas nesta sexta-feira (9) outras 800 doses do imunizante foram distribuídas, somando-se às 800 disponibilizadas no dia anterior, quando foi iniciada a vacinação dos profissionais de Segurança.

A vacinação dos policiais e bombeiros acontece em quatro polos, sempre em unidades do Corpo de Bombeiros Militar: em João Pessoa, na sede do Comando Geral; em Campina Grande, na sede do 2º Comando Regional; em Patos, na sede do 3º Comando Regional; e em Sousa na sede do 6º Batalhão. Estão sendo imunizados os profissionais com idade igual ou menor que 59 anos, atendidos em sistema de drive-thru, e que estão sendo convocados por seus respectivos órgãos.

Neste primeiro momento, serão imunizados os trabalhadores envolvidos no atendimento e transporte de pacientes, em resgates e atendimento pré-hospitalar, nas ações diretas de vacinação contra a Covid-19 e na vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria. Os demais trabalhadores da Segurança Pública que não se enquadrarem nestas atividades deverão ser vacinados de acordo com o andamento da campanha nacional de vacinação.

