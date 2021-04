Paraíba confirma 58 mortes e 1.486 novos casos de Covid-19 nesta segunda

As inscrições no edital podem ser feitas a partir desta segunda-feira (12) até 12 de maio próximo. A divulgação do resultado final será no dia 28 de maio deste ano.

O Governo do Estado lançou o edital de apoio a estudantes egressos de excelência da rede estadual de ensino. As inscrições no edital podem ser feitas a partir desta segunda-feira (12) até 12 de maio próximo. A divulgação do resultado final será no dia 28 de maio deste ano. O estudante interessado em receber uma bolsa deverá realizar a suainscrição on-line no endereço aqui.

O edital visa conceder apoio financeiro aos alunos que apresentaram um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. O auxílio financeiro para bolsas de pesquisa será de R$ 400 mensais, pelo período de 12 meses. No total, serão disponibilizados R$ 144 mil, oriundos do Tesouro Estadual.

Serão concedidas até 10 bolsas para os alunos que obtiveram nota igual ou superior a 980 pontos na redação do Enem 2020; e até 20 bolsas para os alunos que foram selecionados em primeiro lugar em curso superior na chamada regular (ampla concorrência ou cotas), matriculados em IES do estado da Paraíba, por meio do Sisu 2020.

De acordo com o governador João Azevêdo, em fala ao programa Conversa com o Governador, desta segunda-feira (12), a iniciativa tem o objetivo de incentivar os estudantes. “Nós estamos destinando recursos para estas bolsas como forma de incentivar os alunos, porque eu sei que isso é um esforço muito grande. Na Universidade muitas vezes vai ser exigido um deslocamento maior, uma necessidade de um aporte e através desse edital estaremos ajudando 30 alunos a atingirem seus objetivos de maneira mais fácil. Tenho certeza que assim que as condições permitirem iremos ampliar esse programa”, garantiu.

A iniciativa é da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), em parceria com a Secretaria da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba.