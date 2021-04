Paraíba confirma 40 mortes e 1.272 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira

Estão abertas as inscrições para a terceira turma do curso de Artificial Intelligence (Certificação HCIA IA 3.0) da UFPB em parceria com a Huawei. As inscrições do processo seletivo para preenchimento das 60 vagas ofertadas seguem até o próximo dia 20 de abril, exclusivamente pela internet. O curso, voltado para estudantes e profissionais das áreas de Tecnologia da Informação e Engenharias, é gratuito e aberto à comunidade.

Entre os requisitos exigidos para concorrer a uma vaga no curso de certificação, o candidato deve ter conhecimento básico em programação (python) e noções básicas de matemática e estatística. As aulas, que terão início no dia 7 de maio, serão ministradas por docentes dos Centros de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) e de Informática (CI) da UFPB. Com duração de quatro semanas (carga horária de 40h), a formação será totalmente online, por meio de aulas síncronas e assíncronas.

De acordo com o diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR), Prof. Euler Macêdo, o objetivo da parceria com a gigante chinesa que atua na área de Inteligência Artificial (IA) é capacitar 200 participantes por meio de quatro turmas.

As duas primeiras turmas – a primeira foi realizada há dois meses e a segunda está em andamento – foram exclusivamente para a comunidade acadêmica da UFPB, enquanto a terceira e a quarta serão abertas para o público em geral.

As informações sobre a participação no processo seletivo estão disponíveis no Edital da Turma 3, publicado na página do curso. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] .

