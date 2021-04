Sisu muda sistema de nota de corte nesta terça-feira (13)

Estão abertas até a próxima sexta-feira (16) as inscrições para o processo seletivo de professores bolsistas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Há oportunidades para 125 profissionais das mais diversas áreas. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (13). Confira a partir da página 13, com o quadro completo de vagas.

A remuneração é de R$ 35 por hora/aula para professores com cursos de graduação, bacharelado, licenciatura e tecnólogo; de R$ 40 para professores com especialização; R$ 45 para professores com mestrado e R$ 50 para professores com doutorado.

O edital tem validade de um ano e as vagas são distribuídas por diversos municípios da Paraíba. O resultado final deve ser publicado no dia 28 de abril.