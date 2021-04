Solicite um exemplar gratuito do Livro de Mórmon e receba em sua casa

Medida foi tomada após novo decreto do Estado autorizar o funcionamento de setores da economia

A Arquidiocese da Paraíba informou nesta segunda-feira (5) que autorizou a presença de fiéis nas atividades religiosas da Igreja Católica.

“Conforme as novas diretrizes para a retomada segura e controlada das atividades na Paraíba, as celebrações litúrgicas e demais atividades religiosas acontecerão ‘com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas’. Observem-se, para tanto, as diretrizes pastorais de prevenção no contexto da pandemia da Covid-19”, disse a Arquidiocese.

A medida foi tomada após novo decreto do Estado autorizar o funcionamento de setores da economia. O decreto disciplina o funcionamento das atividades entre os dias 5 e 18 de abril nos municípios classificados com bandeiras laranja e vermelha pelo Plano Novo Normal.

“As missas, cultos e cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas”, diz o documento.

portalcorreio