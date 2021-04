João Azevêdo recebe ministros Marcelo Queiroga e Gilson Machado e pleiteia habilitação de leitos de UTI e vacinas

O governador João Azevêdo recebeu, nesta sexta-feira (16), no Palácio da Redenção, em João Pessoa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que cumpre agenda até este sábado (17) na Paraíba, e o ministro do Turismo, Gilson Machado. Mais cedo, o chefe do Executivo estadual recepcionou os dois ministros no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, onde estão ativos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria para pacientes diagnosticados com a Covid-19.

Durante reunião no Palácio da Redenção, foram solicitados ao Ministério da Saúde a habilitação de leitos de UTI para Covid-19, além das habilitações dos serviços de cardiologia de alta complexidade e de urgência e emergência de alta complexidade nos Hospitais Metropolitano e Trauma de Campina Grande e a substituição de 40 mil doses da AstraZeneca por doses da Coronavac, destinadas à segunda aplicação da vacina.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou as ações do estado para o enfrentamento da pandemia. “Nós tivemos a oportunidade de apresentar ao ministro o que vem sendo feito e pleitear demandas da Saúde, que vão desde a habilitação de leitos que já estão abertos, insumos, medicamentos e vacinas para que a gente possa continuar o nosso trabalho que tem dado resultados. Nós temos um sistema de saúde que não teve colapso e hoje está em um patamar de ocupação de 70%”, frisou.

O gestor também encaminhou ao ministro do Turismo, Gilson Machado, uma solicitação referente ao Centro de Convenções de Campina Grande. “Nós pedimos ao ministro a abertura do sistema para que possamos cadastrar recursos para a obra. Fazendo isso, nós teremos condições de iniciar brevemente a licitação para a construção do Centro de Convenções que custará R$ 120 milhões, dos quais R$ 70 milhões serão do estado e R$ 50 milhões de emendas parlamentares”, acrescentou.

Por sua vez, o ministro Marcelo Queiroga se comprometeu a analisar as demandas apresentadas pela gestão estadual e destacou a importância da união de todos para vencer a pandemia da Covid-19. “É uma honra ser recebido no Palácio da Redenção para tratar de saúde pública. Nós vivemos um momento de emergência sanitária internacional e sabemos que a principal ferramenta que temos é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, por isso trabalhamos com harmonia entre União, estados e municípios. Nós queremos a participação de todos, das autoridades sanitárias, econômicas e da sociedade e a nossa esperança é a vacinação”, afirmou.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; o vice-prefeito, Léo Bezerra; parlamentares e secretários de estado e da Prefeitura de João Pessoa acompanharam as agendas.

