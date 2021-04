Vasco visita Boavista de olho em vaga nas semifinais do Carioca

O Vasco visita neste domingo (18) o Boavista, em Saquarema (RJ), em jogo decisivo da penúltima rodada da Taça Guanabara – primeiro turno do Campeonato Carioca – que pode manter o Cruzmaltino na briga por uma vaga nas semifinais do Estadual. O duelo às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, no distrito de Bacaxá, será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional. A cobertura esportiva começa às 18h, com narração de Rodrigo Campos, comentário de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de notícias com Luiz Ferreira.

Em sexto lugar na tabela, com 13 pontos, o Cruzmaltino viu suas chances de classificação às semifinais aumentarem ontem (17), após o empate do Flamengo com a Portuguesa, em 2 a 2. Se derrotar o Boavista nesta noite, o Vasco chega a 16 pontos, ultrapassando o Madureira, em quinto lugar, com 15, e poderá alcançar o G4 na última rodada, no próximo domingo (25).

O Gigante da Colina também vem embalado após a vitória sobre o Rubro-Negro na última quinta-feira (15) por 3 a 1. Comandado pelo técnico Marcelo Cabo, o Vasco deve entrar em campo com o mesmo time que derrotou o Flamengo, com Lucão; Léo Matos, Leandro Castan, Ernando e Zeca; Andrey, Matias Galarza, Morato e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pac e German Cano.

Recém-classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Boavista está em nono lugar na tabela do Campeonato Carioca, com 10 pontos, já sem chances de classificação. O time de Saquarema entrará em campo desfalcado do volante Fernando Bob, expulso no confronto sem gols contra o Madureira, na última rodada. O técnico Leandrão deve relacionar a mesma equipe, com Klever; Caio Felipe, Gustavão, Victor Pereira e Jean Victor; Douglas Pedroso, Ralph, Erick Flores e Marquinhos; Vitor Feijão e Jefferson Renan.