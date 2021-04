Uefa aprova novo formato da Champions em meio à crise da Superliga de clubes

Neymar aproveitou a segunda-feira para interagir com os seguidores no Instagram e deixou no ar algumas possibilidades para o futuro de sua carreira. Ao responder perguntas de fãs, o astro do PSG deixou as portas abertas para defender o Santos mais uma vez ou atuar com a camisa do Flamengo no futuro. Mas negou a possibilidade de jogar um dia no São Paulo.