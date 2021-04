VÍDEO | Escola em uma aldeia indígena na Baía da Traição pega fogo

O proprietário da Autoescola Rainha da Paz, Irenaldo Cavalcanti Vieira, morreu nesta quarta-feira (21), em João Pessoa, vítima de complicações de Covid-19. O paraibano é natural do município de São José de Piranhas, no Sertão do Estado.

De acordo com informações apuradas pelo ClickPB, o empresário estava internado em um hospital particular da capital paraibana há dias, mas não resistiu às complicações decorrentes da doença e faleceu na madrugada de hoje. Nas redes sociais da empresa, trouxe uma nota de pesar e frisou que Irenaldo era “um trabalhador incansável” e que “seu exemplo de nunca se render, nunca desistir diante da adversidade vive em cada um de nós que fomos tocados pela sua vida”.

Conforme o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, a Paraíba contabiliza 282.039 casos confirmados da doença. Foram realizados 803.172 testes para diagnóstico da Covid-19 até o momento. Quanto aos óbitos, o Estado totaliza 6.520 mortes. O boletim registrou ainda um total de 194.932 pacientes recuperados da doença.