Prefeita de Belém-PB abriu mão do salário de R$ 14 mil

A prefeita de Belém, no Brejo paraibano, Dona Aline, não recebe salário para desempenhar a sua função de gestora. Ela abriu mão do recurso e repassa o valor mensal de R$ 14 mil para que o município invista em ações voltadas para população que vive em situação de vulnerabilidade social. O montante beneficia 35 famílias mensalmente, pagando cursos de níveis superior e técnico para jovens e auxiliando em demandas emergenciais como alimentos e medicação.

Empresária e apaixonada pela cidade onde nasceu, a prefeita se diz honrada pela confiança da população em ter depositado nela a administração de Belém. Abrir mão do salário foi uma promessa de campanha. “Sempre quis colaborar de uma forma mais efetiva com a minha cidade e decidi me candidatar a prefeita para fazer a diferença na vida das pessoas e mostrar que é possível administrar com zelo e respeito”, disse.

Com o repasse do salário da prefeita, o município apóia 22 famílias com auxílios educacional para jovens cursarem instituições de níveis superior e técnico e outras 13 famílias com auxílios para demandas emergenciais (tratamento de saúde, medicamentos, alimentos, reformas de moradias).

Diante das dificuldades financeiras, a prefeita vem construindo alternativas para ajudar e garante que tem se esforçado para fazer a diferença e concretizar benefícios para o povo. “Quero mudar a realidade da minha cidade. Como empresária, colaborei para o desenvolvimento de Belém e como prefeita quero assegurar dignidade e melhor condição de vida para a população”, disse.

Apesar dos problemas encontrados por ela na gestão municipal, os 100 primeiros dias do seu governo foram marcados pela entrega de obras e de reorganização da casa. “Foi um tempo para colocar a mão na massa, para realizar a limpeza de prédios públicos, consertos e recuperação de equipamentos, e a reorganização da jornada de trabalho dos funcionários municipais visando uma maior produtividade”, afirmou.⠀

Dona Aline tem 79 anos e ainda divide seu tempo entre a administração da fábrica de produtos alimentícios com o comando da prefeitura. A prefeita destaca que o slogan da sua gestão na Prefeitura de Belém, é trabalho, trabalho e trabalho e vem imprimindo um ritmo acelerado dentro da gestão. “Cem dias é apenas uma marca simbólica de um trabalho, o início de um futuro a ser realizado em prol da população de Belém. Os desafios são enormes, mas com muito trabalho vamos conseguir. Muitas ações já estão sendo realizadas e estamos cumprindo vários compromissos em diversas áreas.” destacou