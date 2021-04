Vice-presidente do MDB de Guarabira volta a criticar Veneziano e diz que se for expulso sai com prazer

Pensando em facilitar o acesso à educação, principalmente quando houver o retorno das aulas presenciais na Paraíba. O deputado federal Ruy Carneiro destinou 1,7 milhão para a construção de uma nova escola municipal em Araçagi, interior do Estado. Isso irá ampliar o número de vagas ofertadas e o ingresso de alunos na educação básica. Outra ação de Ruy foi garantir recursos para modernizar a avenida principal da cidade.

“Sempre tenho a oportunidade de ouvir as demandas da população durante as visitas que faço ao município. Sem dúvidas a construção da escola era um pedido quase que unânime. Eu vejo que os dois pilares principais para tudo é educação e saúde. Tenho essas duas causas como bandeiras principais de luta. Destinamos 1,7 milhão e os recursos vão chegar ainda esse ano para que a obra seja executada. Isso vai ampliar o número de alunos estudando e buscando conhecimento”, disse.

Ruy também garantiu recursos para a modernização da avenida principal da cidade que é conhecida como cartão portal de Araçagi. “ Essa avenida vai ser toda reurbanizada com lâmpadas de led, calçadas adaptadas para melhor locomoção de idosos e pessoas com deficiência. Um trabalho de paisagismo também deve ser feito. Com certeza isso vai valorizar e muito a imagem do município”, pontuou.

A prefeita Josilda Macena agradeceu as ações do deputado Ruy Carneiro. “agradecer em nome de todos de Araçagi por esse recurso que já está no orçamento da união. Agradecemos também o seu empenho e sua luta para o nosso desenvolvimento”, concluiu.