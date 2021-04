A TODO VAPOR: PREFEITURA DE ARAÇAGI REALIZA A MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO

A Prefeitura Municipal de Araçagi através da Secretaria de Infraestrutura vem realizando a melhoria de nossas estradas desde o primeiro dia de 2021, já são inúmeras comunidades beneficiadas com esse serviço.

A revitalização e manutenção das estradas da extensa área rural do nosso município é um trabalho importante e deve ser realizado de forma constante, as estradas que formam a malha que interliga as comunidades rurais com a sede do nosso município e também com outros municípios são fundamentais para o escoamento das produções dos agricultores locais, e também para dar maior comodidade e segurança para quem precisar trafegar por elas.

Diversas localidades já receberam os serviços de revitalização das estradas e as demais irão receber em breve, a Secretaria de Infraestrutura trabalha com um cronograma que irá atender a todas as localidades de nosso município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

De mãos dadas com o povo!