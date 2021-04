Gestantes são as que mais tomaram a vacina contra gripe na Paraíba

ACampanha de Vacinação contra Influeza começou no dia 11 de abril e, até o momento, o grupo das gestantes foi o que mais se vacinou na Paraíba. Dados do Programa Nacional de Imunização (PNI) mostram que a cobertura deste grupo prioritário é de 20,6%, ou seja, 8.929 mulheres já foram imunizadas contra gripe.

De acordo com o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, a meta da campanha é vacinar 1.507.993 paraibanos. Até o momento, o estado tem o total de 84.357 doses aplicadas. Ele reforça a importância dos grupos prioritários tomarem a vacina pelo fato de que a gripe também pode se agravar. Manter a cobertura vacinal acima da meta de 90% pode diminuir o número de internações e evitar óbitos.

Sobre a diferença dos sintomas entre a gripe comum, o resfriado e a Covid, Geraldo Medeiros afirma que, inicialmente, as pessoas manifestam sintomas muito parecidos, mas destacou que um médico experiente tem maior probabilidade de identificar o diagnóstico correto.

“A influenza se caracteriza com uma história clínica de febre, moleza, falta de apetite, coriza. Com relação à covid, se acrescentam a essas queixas da gripe comum a perda do olfato e a perda do paladar, além do desconforto respiratório e tosse. Já o resfriado tem um quadro mais atenuado. A diferença entre o resfriado e a gripe é que nós temos um quadro de febrícula, que permanece no máximo 48 horas, que é a febre baixa, e o doente mantém suas atividades habituais com sintomas leves”, explica.

A primeira fase da Campanha de Vacinação contra a Influenza vai até o dia 05 de maio. Até o momento, a Paraíba já vacinou 60.711 crianças, o que equivale a 19,4% de cobertura vacinal, 11.111 trabalhadores de saúde (10%), 1.352 puérperas (19%) e 2.124 indígenas que vivem em áreas demarcadas (13,5%).

