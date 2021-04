Prefeita Josilda Macena visitou caixa d'água do assentamento Maria Preta e avaliou possibilidade de utiliza-la

A Prefeita Josilda Macena juntamente com os vereadores, Beto Mariano e Melqui Gomes e a comitiva composta pelos secretários, Danielly Pessoa, Valquiria Ferreira e Cristiano Santos e alguns assessores estiveram recentemente visitando a caixa d’água que fica localizada no Assentamento Maria Preta e que se encontra desativada, a visita teve como objetivo avaliar a possibilidade de ativação da mesma.

A ativação da caixa d’água faz parte do planejamento de abastecimento de água do Assentamento Maria Preta (Violeta), essa comunidade historicamente sofre com a escassez de água, a Prefeitura Municipal de Araçagi através da Prefeita Josilda Macena busca meios para levar para os moradores dessa referida localidade a solução para essa problemática.

A visita serviu para que a equipe da Gestão Municipal fizesse uma avaliação preliminar da estrutura da caixa, também ouviram alguns moradores para entender melhor a realidade da comunidade para se adequar e ela no tocante ao planejamento.