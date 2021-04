CONVENÇÃO COLETIVA FLEXIBILIZA TRABALHO NO 1º DE MAIO

Os trabalhadores convocados para suas atividades laborais no dia 1º de Maio terão direito aos abonos nos valores de R$ 38,50 ( empresas com até dez funcionários) e R$ 45,80 (empresa com mais de dez trabalhadores), mais a folga até 30 dias, conforme a Cláusula 29ª da na Convenção Coletiva em Vigor. O pagamento dos abonos tem que ser feito no final do expediente.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Campina Grande e Região, José do Nascimento Coelho, o feriado de 1º de Maio vem sendo flexibilizado desde 2020, como forma de avanços nas negociações da Campanha Salarial, entretanto, por conta do Decreto Estadual instituindo medidas de restrição para evitar a disseminação do coronavirus o comércio não abriu suas portas ano passado na referida data. As medidas restritivas das atividades econômicas foram iniciadas em 22 de março até o dia 3 de maio.

Quanto aos trabalhadores do setor de farmácias, explica Coelho, os mesmos receberão pelo trabalho no 1º de Maio, o abono no valor de R$ 40,00, além da folga até 30 dias. Quem tiver dúvidas deve procurar o Sindicato laboral.

CAMPANHA SALARIAL

A Campanha Salarial dos trabalhadores do Comércio de Campina Grande e Região, relativa ao período 2021/2022, será lançada em maio, onde a discussão do trabalho aos domingos e feriados consta na pauta como um dos pontos principais.

Dúvidas: José do Nascimento Coelho (83) 3321-3765/99110-8652

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS MARCARÁ MOBILIZAÇÃO DO FERIADO 1º DE MAIO EM CAMPINA GRANDE

A mobilização do Dia Internacional do Trabalhador (1º de maio), acontecerá em Campina Grande em dois formatos: virtual e com a arrecadação de alimentos para doação aos trabalhadores que perderam seus empregos em função da pandemia do coronavírus e às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

Para a arrecadação dos alimentos da Campanha de Solidariedade serão fixados dois pontos, sendo um na sede do Sindicato dos Comerciários e o outro no Sindicato dos Bancários, ambos localizados na Rua Venâncio Neiva, Centro Grande, funcionando das 8 às 16h.

Quanto à palestra, terá tema unificado “1° de Maio pela Vida – Democracia, Emprego e Vacina para Todos”, que se dará através de live, a ser transmitida a partir das 14h, pela TVT – TV do Trabalhadores, além dos canais no Youtube e redes sociais do movimento sindical.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Campina Grande e Região e representante da CTB/PB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, José do Nascimento Coelho, a mobilização na Paraíba está sendo orientada pelas Centrais Sindicais, entre elas a CUT, Força, UGT, CTB, CSB, NCST e CGTB.

O feriado 1º de Maio, entende Coelho, é um momento de reflexão dos trabalhadores, que ao longo dos últimos cinco anos vêm sofrendo com o retrocesso dos seus direitos trabalhistas, situação agravada com a pandemia do coronavírus.