Exclusivo: Gervásio arruma as malas para sair do PSB e pode desembarcar no MDB de Veneziano

(Freepik)

O financiamento imobiliário é um dos principais meios de conquistar a sua casa própria.

Quando se fala em financiamento imobiliário, refere-se a uma compra à vista com o dinheiro de terceiros. Isso porque essa ação é realizada pelo empréstimo bancário. Sendo assim, você usa o dinheiro adquirido para pagar o vendedor do imóvel e depois volta esse dinheiro para a instituição financeira através de parcelas a longo prazo.

Atualmente, há vários tipos de financiamentos imobiliários, portanto comprar um imóvel ficou mais fácil. Porém, isso não significa que não é preciso pesquisar e avaliar todo tipo de financiamento, suas opções, taxas e juros. Pois assim poderá escolher o que melhor diz respeito às suas condições e fazer o investimento certo.

Mas, vale lembrar que cada tipo de financiamento é sobreposto por uma amortização para quitar as dívidas. A amortização da dívida é um modelo de redução do valor total do seu financiamento. Por isso é necessário se atentar em como a instituição financeira aplica sobre o financiamento.

Existem variações de investimentos imobiliários como: sistema financeiro da habitação (SFH), sistema financeiro imobiliário (SFI) e Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, programas do governo federal. Além disso, existem três tipos de amortização: tabela price, sistematização de amortização crescente (Sacre) e o sistema de amortização constante (SAC).

– Sistema financeiro da habitação (SFH)

Este financiamento é realizado pelo Governo Federal e é garantido por meio do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos) e pelo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O SFH é o sistema financeiro mais utilizado no Brasil, podendo financiar imóveis residenciais com o valor de até R$ 1,5 milhões, tendo a taxa máxima de 12% de juros ao ano.

Além disso, outro fator será o valor mensal das parcelas, sendo que elas não podem comprometer mais do que 30% da renda bruta de quem contrata, e o prazo máximo da quitação do financiamento e de 35 anos (420 meses).

– Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)

Outra forma de financiamento oferecida pelo Governo Federal é o SFI que tem o seu investimento mais elevado do que o SFH, e é mais usado nos grandes centros urbanos. Esse investimento possibilita que as pessoas possam comprar apartamentos à venda no Bigorrilho que geralmente são imóveis de valores mais elevados.

Nesse financiamento, haverá parcelas mais altas, valores oferecidos chegando a 90% do valor do imóvel, não tendo limite de renda e podendo ser quitado de acordo com quem contrata. Os juros variam em média de 12% a 16% ao ano e têm como prazo máximo de quitação de 35 anos.

– Minha Casa Minha Vida

O programa Minha Casa Minha Vida foi criado pelo Governo Federal com o intuito de conceder casas as pessoas e famílias de baixa renda, sendo realizado esse financiamento através do banco Caixa Econômica Federal.

Vale ressaltar que o banco não disponibiliza 100% do valor. Ele disponibiliza condições para que a família consiga esse financiamento, sendo assim ele se divide em 4 modalidades: família que ganham até R$ 1.800; as que ganham até R$ 2.600; que ganham até R$ 4 mil e as que ganham até R$ 7 mil por mês.

Entretanto, o governo do presidente Jair Bolsonaro criou o projeto Casa Verde e Amarela, com a finalidade de substituir o programa Minha Casa Minha Vida. Esse novo programa conta com três faixas de grupos, mas ele não irá alterar drasticamente o valor da renda mensal da família.

Então para quem se enquadra no perfil de baixa renda, e procura pelo menor valor dos juros e menor a prestação esse financiamento é o ideal.

Os tipos de amortização

– Tabela Price

Esse tipo de amortização não é muito utilizado no Brasil, sendo mais aplicada no exterior. Nelas, tem-se parcelas fixas, em que os juros são decrescentes e a amortização é crescente. Além disso, as primeiras parcelas a maior parte dos pagamentos serão os juros.

-Sistema de Amortização Constante (SAC)

A cada parcela paga e, de acordo com os juros calculados sobre o valor devedor, o valor das parcelas diminui. Desse modo, ocorre uma diminuição do valor a ser pago com juros, assim a taxa de juros diminui enquanto a amortização é fixa.

– Sistema de Amortização Crescente (Sacre)

Já no Sacre, as parcelas têm o valor crescente até uma quantidade determinada, e a partir disso, até o fim, começam a diminuir o valor. Por consequência os valores dos juros vão diminuindo. Essa pode ser uma boa opção para quem está inseguro com o financiamento, já que as parcelas tendem a diminuir.

Agora que já conheceu os tipos de financiamentos e a amortização da dívida, basta se atentar aos requisitos que cada financiamento se disponibilizam e dar início a realização do seu sonho, de adquirir o seu próprio imóvel.

Redator – Jhony Zinar