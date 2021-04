Investigado pelo assassinato de Patrícia Roberta tem personalidade ‘perigosa’, diz delegada

Após localizar o corpo da jovem caruaruense Patrícia Roberta na tarde de ontem (27), a polícia conseguiu prender ainda ontem, Jonathan Henrique, que se identifica nas redes sociais como Nathaw Santt, apontado pela Polícia Civil como sendo o autor do assassinato.

Segundo os policiais do 5º Batalhão, que fizeram a prisão do suspeito, o homem foi achado na casa de um amigo, no bairro de Mangabeira III. No local, a PM encontrou a motocicleta que pode ter sido usada pelo suspeito para transportar o corpo da vítima durante a madrugada de terça-feira, cuja ação foi captada por câmeras de segurança.

O suspeito foi conduzido para a Central de Polícia, junto com o amigo. Este último já tinha sido detido horas antes pela PM com alguns objetos supostamente pertencentes ao suspeito do crime, havia sido apresentado na Delegacia da Polícia Civil e liberado naquela ocasião após oitiva. Agora, os dois seguirão detidos.

A real motivação do crime de homicídio e as circunstâncias que levaram à morte de Patrícia Roberta ainda serão esclarecidas pelas investigações.

O corpo dela foi achado enrolado em um lençol numa mata no bairro Colinas do Sul, na capital. A prisão dele foi feita pela Polícia Militar em uma casa no bairro de Mangabeira 3, em João Pessoa. Ele foi levado para a Central de Polícia.

Corpo de Patrícia foi encontrado na tarde desta terça-feira (27) em mata, em João Pessoa — Foto: Walter Paparazzo/G1

Entenda o caso

Patrícia saiu de Caruaru na sexta-feira (23) para encontrá-lo no fim de semana em João Pessoa. Desde o domingo (25) não manteve mais contato com os pais, em Pernambuco. O corpo da jovem foi encontrado em um matagal por trás do condomínio Geisel Privê, em João Pessoa.

Ainda segundo a polícia, Jonathan, em sua rede social, declarou que conversou com a mãe da jovem de 22 anos e que se colocou à disposição para ajudar a localizar Patrícia. “Postei que estava sem wpp, não desapareci. Soube esta manhã que Patrícia não havia retornado a Caruaru, entrei em contato e conversei com a mãe dela e segundo ela iram acionar a polícia e vir a João Pessoa, me coloquei a disposição para ajudar no que for necessário. Nunca pensei ter que fazer esse tipo de publicação no meu FB, aos amigos preocupados e os demais que estão a me condenar em comentários até então está é a conclusão de tudo.” O jovem está sendo procurado pela polícia.

De acordo com as investigações, Jonathan tem recebido diversas ameaças e xingamentos nos comentários de suas publicações no Facebook. São frases como “vai morrer, vagabundo”, “vai pagar no inferno”. No apartamento onde Patrícia Roberta estava, a polícia encontrou vestígios de sangue, objetos. Havia uma lista com pelo menos 22 nomes de mulheres, entre eles o da jovem desaparecida. Ainda foram encontrados manuscritos considerados perturbadores como “à noite saio para matar”, “você é muito boazinha”. ” Não tenho mais felicidade. Eu saio para matar à noite. Eu sou o cara mal e ela a menina boa’. Essas frases foram encontradas em vários manuscritos, pela Policia Civil da Paraíba dentro do apartamento do principal suspeito ter assassinado Patrícia Roberta, de 22 anos, que estava desaparecida desde o final de semana , em João Pessoa

