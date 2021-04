Comissão de Educação aprova criação do Programa Horta Escolar na Paraíba

A Comissão de Educação, Cultura e Desportos da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, nesta sexta-feira (30) a criação do Programa Horta Escolar, com o objetivo de desenvolver ações para institucionalizar a instalação e manutenção de hortas nas dependências das escolas estaduais. A reunião aconteceu através de videoconferência e contou com a participação dos deputados Anísio Maia, Anderson Monteiro, Chió e Jutay Meneses.

O texto do Projeto de Lei 2403/2021, do deputado Wallber Virgolino, busca promover a educação ambiental com a integração da horta às atividades oferecidas pelas escolas, incentivando inclusive bons hábitos alimentares. De acordo com o parlamentar, os alimentos produzidos na horta da unidade escolar serão prioritariamente destinados ao consumo dos estudantes regularmente matriculados, de forma complementar aos programas já existentes para o fornecimento de merenda escolar. “Uma horta na escola funciona como um ótimo recurso didático. São diversos benefícios que esse tipo de projeto pode proporcionar. Através da horta é possível trabalhar a realidade e aproximar os alunos de questões que fazem parte do meio social, como a preocupação com os recursos naturais”, justificou Wallber.

Os membros da Comissão aprovaram também o PL 2455/2021 garantindo aos profissionais de Educação Física, regularmente registrados ao CREF 10/PB, o pagamento de meia-entrada em eventos esportivos realizados no âmbito do Estado da Paraíba. “O profissional de Educação Física precisa se posicionar como agente criativo e transformador, devendo se valer de eventos esportivos para visualizar a prática de atividades físicas de diferentes pontos de vista”, argumentou a deputada Camila Toscano, autora da matéria.

Do deputado Wilson Filho, o PL 2551/2021 institui nas escolas públicas e privadas do Estado da Paraíba a ação estadual de incentivo à leitura de livros de autores paraibanos. A matéria foi aprovada por todos os membros da Comissão. “O projeto propõe incentivar a leitura de escritores que nasceram nas terras da Paraíba, desde aqueles que nasceram no alto sertão Paraibano e escreveram sobre a vida do sertanejo, até aqueles que escreveram sobre a vida no litoral, a exemplo de o Ariano Suassuna, Augusto dos Anjos, José Lins do Rêgo, José Octávio de Arruda Mello e João Melchíades Ferreira da Silva, entre outros”, resumiu o deputado.

Assembleia Legislativa da Paraíba