Temos que ser mais profissionais do que jamais fomos, alerta palestrante do Saber Imobiliário

Sempre em época de incertezas, as pessoas têm dúvidas se é momento de aprender mais ou confiar naquilo que já conhecem e com os corretores de imóveis não é diferente, afirma Guilherme Amaral, empresário, advogado com especialização em finanças e um dos palestrantes do Saber Imobiliário, evento online e 100% gratuito, que ocorrerá entre as próximas segunda (3) e quinta-feira (6), sempre das 19h30 às 21h30.

Ele acrescenta que essa incerteza decorre do fato de aquilo que algumas pessoas conhecem vir se revelando ineficaz para o que estão vivendo e lembra que no final do ano passado, mesmo durante a pandemia, uma equipe inteira de uma imobiliária no interior do estado do Paraná, em Guarapuava, fez questão de participar de um programa de negociações por ele ministrado.

Quando o corretor está preparado para fazer uma boa leitura do que está acontecendo, ele provavelmente não só fará melhores negócios e o que também é muito importante: com mais credibilidade, da qual todo profissional depende. Ademais, o mercado está aquecido por vários fatores, dentre eles a baixa taxa Selic.

Sua palestra sobre Comunicação em negociação: assertividade e relação ganha-ganha, será bastante proveitosa, no sentido de ajudar os corretores de imóveis a terem um posicionamento mais assertivo, uma comunicação mais calma e revelar menos ansiedade durante o fechamento do negócio, o que transmite mais segurança tanto para que está vendendo para quem está comprando.

“Temos que ser mais profissionais do que jamais fomos, isso vale para todos os mercados”, destaca, com a propriedade de quem é empresário há 22 anos e nos últimos 25 treinou mais de 9 mil empresários, empreendedores, executivos e profissionais em liderança, vendas, negociações, inteligência emocional, comunicação e relações humanas. Suas declarações foram dadas a TV Creci-SE, ao longo de entrevista conduzida pela jornalista Katiuscia Garcia.

O Saber Imobiliário é promovido pelo Sistema Cofeci-Creci, conta com apoio do Sebrae, Creci’s e patrocínios do Homer, iGlobal e Hotel Recanto Cataratas Foz do Iguaçu.

Inscrições e sorteios

Para concorrer aos sorteios que acontecerão durante o evento (valor de uma anuidade do Creci, um pacote para o Enbraci 2021 (aéreo/hospedagem), um celular Samsung, uma cafeteira Nespresso e livros), é suficiente baixar o aplicativo do Homer (que ofertará os brindes) através do Android, clicando aqui ou pelo IOS, clicando aqui e inscrever-se no evento, o que também é muito fácil.

Basta acessar o site http://projetosaberimobiliario.com.br/, onde estão disponíveis maiores informações, a exemplo da programação, temas das palestras gratuitas e (vasto) currículo dos conceituados palestrantes. Para acompanhar as novidades e informações pelo Instagram, o perfil é o @saberimobiliario2021.