Covid-19: Justiça bloqueia de bens de prefeito de Duque de Caxias

O General do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, recebeu, nesta sexta-feira (30), o título de cidadão paraibano e a Medalha Epitácio Pessoa, durante sessão solene realizada no 1º Grupamento de Engenharia (1º Gpt E), em João Pessoa. A solenidade teve o objetivo de reconhecer os relevantes serviços prestados pelo General ao Estado e contou com a participação de autoridades políticas, militares, amigos e familiares do homenageado.

O deputado João Gonçalves, autor da propositura, explicou durante discurso a importância da homenagem, ressaltando que o general participou diretamente de obras importantes que beneficiaram o Estado.

“O homenageado faz jus a esta honraria, tendo em vista o seu grande feito pelas estradas do nosso Estado; pela Transposição e poços; levando água para os menos assistidos; e pela distribuição de alimento, sempre pensando e idealizando soluções para o bem social dos cidadãos paraibanos. Vale destacar a sua grande contribuição e de seus auxiliares nos Hospitais de Campanha junto ao Governo do Estado, nesse momento de Pandemia que o Brasil e mundo enfrenta e tem lutado para conter a disseminação da Covid-19″, ressaltou.

O general Freire Gomes iniciou seu discurso com uma homenagem a todos os profissionais que estão trabalhando na linha de frente no combate ao coronavírus. “Vou quebrar um pouco o protocolo para fazer um agradecimento a todos os profissionais da Saúde pelo magnífico trabalho que vem sendo feito nesse momento de pandemia e a quem nós devemos toda a nossa gratidão e apoio”, destacou.

O general agradeceu ao Poder Legislativo e destacou o reconhecimento dos parlamentares pela entrega do título e pela entrega da Medalha de Epitácio Pessoa, que é a mais alta honraria da Casa Epitácio Pessoa.

“Agradeço demais a Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente da Casa, Adriano Galdino, e ao deputado João Gonçalves. Tenho uma história e uma relação muito positiva com a Paraíba, onde fiz muitos amigos. Ao ser nomeado para este comando fui tomado por forte emoção, pois retornava as minhas origens nordestinas, onde cresci e vi meus filhos crescerem. Me orgulho de ter servido na região”, disse Marco Antônio Freire.

Perfil – O General do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, nasceu em 31 de julho de 1957, no Estado de São Paulo, na cidade de Pirassununga. Filho de Francisco Valdir Gomes e Maria Enilda Freire Gomes. É casado com a Sra. Renata Couto Falcão Gomes, e desta união nasceram os filhos: Rachel Couto Falcão Freire Gomes e Bruno Couto Falcão Freire Gomes.

Como Oficial General foi comandante da Brigada de Operações; 1º Subchefe do Comando de Operações Terrestres; Comandante da 10ª Região Militar; Secretário executivo do GSI/PR. Assumiu o Comando Militar do Nordeste em 21 de agosto de 2018.

Assembleia Legislativa da Paraiba