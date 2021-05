Chegada do 5G deve expandir o uso da Internet das Coisas

Jojo Todynho recebeu elogios ao surgir com os cabelos cacheados neste sábado (6) ao posar com um look ousado: uma blusa preta com decote que vai além do que os olhos podem ver.

No clique, a funkeira do hit “Que Tiro Foi Esse?” exibiu os cabelos cacheados após passar por tratamento em um salão de beleza no Rio. Os fãs reagiram ao novo look: “Jojo, amei o cabelo assim”, disse um internauta. “Fica muito mais linda com o cabelo assim”, comentou mais uma.

Os últimos meses foram de mudança para Jojo. A cantora eliminou mais de 15 kg, passou por procedimentos nos seios: retirada de 1,8 kg de cada seio + aplicação de implantes de silicone.

E não para por aí. Em outra ocasião, a cantora afirmou que irá fazer outra operação em breve. “Vou fazer, gata. Vou lipar as costas todinhas. Estão cheias de pneus. Vou deixar tudo esticadinho, porque ficar embolando a blusa… Horrível”, disse. Em seguida, explicou que vai reaplicar o que for retirado das costas em outra parte do corpo. “E colocar tudo no bumbum novamente”, acrescentou.