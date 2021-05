Juliette revela que vai pagar cirurgia da mãe com o prêmio do ‘BBB21’

Os corretores de imóveis têm aguardado atendimento pessoal no Creci-PB, ficando a par das inúmeras ações desenvolvidas pelo Órgão em prol da categoria, através do mais recente Informativo, cuja edição digital já encontra-se disponível clicando aqui. A edição impressa foi enviada pelos Correios às suas casas.

No ambiente, no 1º andar, dos mais confortáveis e climatizado, eles dispõem de água, café, álcool em gel e assentos com distanciamento seguro contra a Covid-19. Já na recepção, todos têm a temperatura verificada.

Verdadeira prestação de contas

Alan Henriques de Morais Franco, pernambucano que há 11 anos está radicado na Paraíba, considerou o Informativo de muito bom gosto, uma verdadeira prestação de contas e disse que iria levá-lo para continuar a leitura em casa. Ele, que optou pelas áreas de vendas e locações, se identificou com o município de Sapé, onde atua, por conhecer a região e também construtores.

“Excelente, completo, reúne vários assuntos do nosso interesse, corretores de imóveis, material de primeira. Estou muito satisfeito com a publicação, que dá conhecimento de todo o trabalho desenvolvido pela atual gestão e espero que continue assim”, afirmou Gilberto Souza Gomes, que atua com locação,no bairro de Tambauzinho, onde administra vários imóveis, realizado com o crescimento e valorização da área.

Dimensão do volume de ações

Para Elcio Janio Pereira de Sousa, o Informativo é muito importante para a categoria, por permitir dimensionar o grande volume de ações do Creci-PB no ano de 2020, com ações de enfrentamento a pandemia, auxiliando corretores de imóveis em estado de necessidade e continuidade no formato virtual do Educacreci, essencial à capacitação para o exercício profissional num mercado cada vez mais competitivo.

Ele, que atua com vendas, na região da Zona Sul, nos bairros do Valentina Figueiredo e Geisel, afirmou que, apesar da pandemia, tem vendido bastante, com clientes conseguindo créditos nos bancos para financiamento. “Há casos em que no momento não conseguem, mas dois ou três meses depois ajustam e obtêm êxito”, concluiu.

Com feições gráfica e editorial muito agradáveis à leitura, a 7ª edição do Informativo do Creci-PB traz, em 24 páginas, um resumo do volume de ações, que por terem sido desenvolvidas num ano atípico, marcado pela pandemia do novo coronavírus, ganham ainda maior relevância.