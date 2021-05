Retorno as Aulas Aulas presenciais nas escolas da rede municipal de Guarabira começam dia 10

Roberto Carlos, de 53 anos, estava no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires desde o dia 21 de abril. Morte foi registrada na manhã desta sexta (07).

O empresário e ex-prefeito de Duas Estradas, brejo paraibano, Roberto Carlos Nunes, de 53 anos, morreu vítima de Covid-19 na manhã desta sexta-feira (07). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dom José Maria Pires, região metropolitana de João Pessoa desde o dia 21 de abril.

Roberto Carlos Nunes foi Prefeito de Duas Estradas por duas gestões. De 2005 até 2008 e 2009 a 2012.

Roberto também exerceu os cargos de Secretário de Saúde, Educação e Vice-Prefeito na gestão do ex-prefeito Hélio Freire, antes de se sagrar Prefeito. Atualmente, o ex-prefeito estava atuando como empresário em Duas Estradas.

Ele deixa 03 filhos, Kildemberg Nunes, Ravi Nunes e a atual prefeita do Município, Joyce Renally Felix Nunes.

Corpo de ex-prefeito será sepultado hoje e família diz que não haverá velório para evitar aglomeração

Em decorrência da causa da morte do ex-Prefeito Roberto Carlos, a família informa que não haverá velório para evitar aglomeração e o sepultamento será restrito aos familiares.

Nossa última homenagem a este grande líder político será um cortejo pelas ruas da cidade, cada um no seu veículo, para manter o distanciamento social, pois não queremos que mais nenhum duasestradense sofra a mesma dor que a família está sentindo nesse momento.

Para o cortejo, vamos esperá-lo no posto de gasolina São Francisco as 15h30min.