Papa defende suspensão temporária de patentes de vacina contra Covid-19

Montar a árvore genealógica da sua família é possível com a ajuda de plataformas online, que economizam tempo na tarefa. Sites especializados oferecem bancos de dados de famílias que agilizam o preenchimento de acordo com o sobrenome, evitam erros e permitem até descobrir parentes familiares distantes graças ao algum parentesco registrado em genealogias conhecidas. Em outros casos, o serviço pode servir parar facilitar a formatação do layout e o compartilhamento com outras pessoas para colaborar à distância.

O FamilySearch é um serviço de genealogia totalmente gratuito com mais de 20 anos de existência. O operado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele conta com recursos que vão desde o reconhecimento de documentos para extração de dados e digitalização online até o acesso a cópias de arquivos de mais de 100 países.