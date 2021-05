‘Quero lembrar de quem eu sou’, diz Juliette sobre retorno à Paraíba após participação no BBB21

E, assim que conseguiu, deu o abraço de alívio na mãe, dona Fátima. Dentro da casa do BBB, Juliette sempre pedia que a mãe ficasse em casa para se proteger da Covid-19 e não escondia a saudade que sentia. Além disso, no dia da final, quando a sua vitória foi anunciada, ela dedicou toda a sua trajetória dentro da casa para dona Fátima. Reencontrar a mãe não poderia trazer outro sentimento. “Eu só queria agradecer. Foi por ela. Foi um estado de alívio e gratidão por ela estar viva”, desabafou.

Juliette, campeã do BBB21, fala sobre a Paraíba e planos para vida pessoal e profissional no JPB2

Juliette também foi alvo de muito preconceito dentro da casa do BBB. Criticavam o seu jeito de falar, o seu jeito de conversar com as pessoas, a forma como gesticulava. Tudo era motivo de crítica contra Juliette. Fora da casa, a torcida identificou como xenofobia.

No começo do programa, acreditava no que o que as pessoas estavam dizendo sobre ela, porque, confessa, estava frágil. “Mas quando eu comecei a conhecer as pessoas eu percebi que elas só estavam com medo. Algumas eu entendi, outras ainda não, mas estou tentando”, revela.