Aquecimento do mercado imobiliário atrai novos corretores de imóveis

O Ceará entra em campo na noite desta quarta-feira (12) com duas missões: mostrar que a derrota na final da Copa do Nordeste ficou no passado e confirmar a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. O Vozão recebe o Arsenal de Sarandí, da Argentina, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada da competição.

O time do técnico Guto Ferreira está invicto, com uma vitória e dois empates, somando 5 pontos. Mesmo número do segundo colocado, o Bolívar, que enfrenta o também boliviano Jorge Willsterman, lanterna da chave, às 21h30, no Hernando Silles.

Já o Arsenal de Sarandí tem quatro pontos, ocupa a terceira posição no Grupo C e, se passar pelo Ceará e o Bolívar não vencer o Jorge Wilsterman, vai terminar a rodada na liderança.

No jogo da Argentina, Ceará e Arsenal ficaram no 0 a 0, e o duelo desta noite promete ser novamente equilibrado, como espera o volante Charles.

“Jogo difícil, contra uma grande equipe da escola argentina. A gente teve o jogo lá contra eles e foi uma guerra, literalmente. É uma equipe que joga defensivamente, tem muita força e busca sempre o jogo de contato quase todo tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Jogamos em casa, essa vitória deixa a gente muito confortável na competição. É focar ao máximo, jogo difícil, mas é fazer um grande jogo, buscar os três pontos para deixar a gente muito perto de uma classificação”.

O Ceará terá força máxima na partida de hoje e o técnico Guto Ferreira deve escalar a equipe com Richard, Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Oliveira, Charles e Vina; Mendoza, Lima e Felipe Vizeu.

