Agora: homem é assassinado com golpes de faca em Guarabira

Na manhã desta sexta-feira (14), fomos acionados para uma ocorrência de afogamento em um rio na cidade de Cuitegi.

As vítimas eram dois homens e uma mulher. Um dos homens conseguiu sair da água com ajuda de populares e foi socorrido pela nossa equipe de Resgate, que atendeu e o conduziu para o Hospital Regional de Guarabira. As outras vítimas, um homem e uma mulher, não conseguiram sair e submergiram.

Ainda pela manhã, as equipes de Busca e Salvamento, composta pelo sargento Betuel, cabo Jobson, cabo Santos e cabo Clímaco, sob o comando do Tenente Cândido, iniciaram as buscas utilizando embarcações e outros equipamentos próprios para ocorrências desta natureza.

Durante a tarde, por volta das 15h00, foi localizado o corpo da mulher, sendo retirado e entregue ao Instituto Médico Legal. As buscas pelo corpo do homem seguiram até às 17h30, contudo, não foi localizado e a operação foi suspensa. As equipes irão retomar as operação nas primeiras horas da manhã deste sábado.

O local do afogamento é de extrema complexidade e risco, não só pela profundidade, mas também pela correnteza e a abundante presença de vegetação aquática (pastas), o que dificulta potencialmente às buscas.

Apesar das dificuldades impostas pela geografia do local, o empenho e o preparo das equipes de Busca e Salvamento estão permitindo o avanço da operação para um desfecho o mais breve possível.

Assessoria de Imprensa do 3°Batalhão de Bombeiro Militar