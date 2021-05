Bombeiros continuam buscas por corpos em rio na cidade de Cuitegi

A Policia Civil da Paraíba deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Latrol, que investiga crimes de latrocínio (roubo seguido de morte), tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação contou com apoio da Polícia Militar, da Secretaria de Administração Penitenciária e do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Paraíba (MPPB).