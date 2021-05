O que se sabe sobre a morte do MC Kevin, no Rio

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite de domingo (16) depois de cair do 5º andar do hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

MC Kevin morava em Mogi das Cruzes, em São Paulo, mas estava no Rio para um show. Ele se apresentou em uma boate em Vila Valqueire, na Zona Oeste, no sábado (15).

A apresentação era clandestina, segundo informações da Prefeitura do Rio.

1. O que diz a polícia sobre a morte do funkeiro?

Segundo as primeiras investigações da Polícia Civil, a queda de Kevin aconteceu por volta das 18h na Barra da Tijuca.

O artista foi socorrido e levado pelos bombeiros para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul. A informação da morte do MC aconteceu por volta das 22h, em nota da secretaria de Saúde do Rio.

Logo após a notícia da queda ainda no domingo, o Corpo de Bombeiros informou que MC Kevin caiu do 11º andar.

Na manhã da segunda-feira (17), a Polícia Militar informou que o artista estava hospedado no 11º andar, mas a queda ocorreu do 5º andar.

As autoridades de segurança investigam se o funkeiro teria tentado pular da varanda do quarto para a piscina, onde teria batido com a cabeça na borda.

Uma outra hipótese investigada pela Polícia Civil é que o funkeiro tenha tentando passar de um quarto para outro pela varanda e acabou caindo.

Polícia investiga se MC Kevin tentou pular da sacada do 5° andar para piscina

Perícia foi realizada no quarto do hotel e na área da piscina para esclarecer os fatos relacionados à morte.

2. Mãe fez o reconhecimento do corpo no IML

A mãe do funkeiro, Valquíria Nascimento, fez o reconhecimento da corpo do filho na manhã de segunda-feira no Instituto Médico-Legal (IML), na Região Portuária do Rio.

Por volta das 12h, o corpo do artista foi liberado para o enterro em São Paulo. A mãe fez uma homenagem e postou a última foto enviada pelo filho. Valquíria contou que conversou com Kevin no final da tarde de domingo, uma hora antes do acidente.

“Foi embora um pedaço de mim”, escreveu ela.

MC Kevin e sua mulher, a advogada Deolane Bezerra no casamento no México — Foto: Reprodução/ Instagram

3. Despedida da mulher e irmã nas redes sociais

Após a notícia da morte, a mulher do MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, fez uma postagem em homenagem ao marido. Eles se casaram há cerca de duas semanas em uma praia no México.

“Você é e sempre será o amor da minha vida o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e me admirou ! Vai com Deus meu menino eu sempre vou te amar !!!”

A irmã do artista, Ellen Bueno, também se manifestou em suas redes sociais após a morte e também nesta segunda. Ela disse que ele seria o “príncipe” de sua festa de 15 anos marcada para o dia 5 de junho.

“Só queria ter acordado hoje e visto que tudo era um pesadelo. Estou melhor. Melhor, não, mais calma. Só quero abraçar a minha mãe porque sei tudo o que ela está sentindo”

4. Onde será o velório?

O corpo de MC Kevin será levado de avião ou helicóptero para São Paulo, onde será velado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que ainda não tem os detalhes sobre o local e a data do velório.

5. Hóspede do hotel esteve com o artista momentos antes da queda

Um pouco antes do acidente que resultou na morte de Kevin, hóspedes do hotel falaram que estiveram com o cantor.

“Eu subi pro quarto, meu filho ficou aqui embaixo, viu, tirou foto com ele, ele foi uma gracinha, meu filho ficou encantado com ele, foi muito gentil com meu filho”, disse Livania Quintanilha.

6. Como foi a última mensagem de MC Kevin?

Última postagem do MC Kevin no Instagram na noite de sábado — Foto: Reprodução

Até este domingo, pouco antes da morte, o artista tinha 8,6 milhões de seguidores no Instagram. Na madrugada de sábado (16) para domingo, ele postou um vídeo em seus stories (veja foto acima).

Ele estava no hotel na companhia da mulher e fez a postagem no quarto antes de sair para o show:

“E aí, família, suave, como que vocês estão? Estou aqui na Barra, partiu show”, disse o cantor.

7. Polícia ouve testemunhas e segue com as investigações

De acordo com informações da Polícia Militar na segunda-feira, dia seguinte à morte, MC Kevin bateu com a cabeça na borda da piscina após pular da sacada.

A mulher do artista, amigos e a equipe de produção que trabalhava com o funkeiro, prestaram depoimento na madrugada de segunda na 16ª DP (Barra da Tijuca). Alguns já tinham sido ouvidos no hotel.

No fim da manhã, Deolane Bezerra, voltou até a 16ª delegacia de polícia para prestar novo depoimento sobre a morte do marido.

8. Show do cantor não tinha autorização da Prefeitura do Rio

MC Kevin dança abraçado com a mulher no último show, no Rio — Foto: Reprodução/TV Globo

MC Kevin, que morava em Mogi das Cruzes, em São Paulo, estava no Rio para se apresentar em um show em uma boate em Vila Valqueire, na Zona Oeste. O show aconteceu no sábado. A mulher do funkeiro postou uma foto do casal dançando durante a apresentação.

A Prefeitura do Rio informou que o show que o funkeiro fez em Vila Valqueire era clandestino e que os responsáveis já foram identificados e “as medidas cabíveis” serão tomadas. As informações foram divulgadas na tarde da segunda-feira.

Músicas de sucesso

O artista já lançou músicas com artistas como MC Guimê e Igu, além de diversas outras canções desde seu primeiro lançamento, em 2013. Kevin nasceu na Vila Ede, na Zona Norte de São Paulo.

Conhecido por sucessos como “Cavalo de Troia” e “O menino encantou a quebrada”, Kevin tem registrados quase 1,8 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Em 2021, lançou o álbum Fênix. Durante a carreira, fez participações em faixas de diversos artistas, como MC Ryan SP, MC Don Juan, Mc Hariel, Salvador da Rima, NOG e MC Davi.

Um dos maiores sucessos com a voz de MC Kevin é “Vergonha pra Mídia”, parceria com outros MC da nova geração do funk consciente de SP, com uma letra combativa sobre a vida na favela.

MC Kevin lançou, há um mês, música em que dizia que estava cansado de cantar e queria dar um tempo

O funkeiro também se envolveu em algumas polêmicas nos últimos anos. Neste ano, quatro policiais militares se sentiram ofendidos após publicações do cantor em redes sociais.

Em maio do ano passado, o músico foi alvo de uma denúncia de moradores do condomínio onde mora, em Mogi das Cruzes, por ter quebrado o isolamento social de prevenção ao coronavírus.