STTRANS disponibiliza imagens ao vivo do trânsito de Guarabira.

Um vaqueiro identificado por Tanda morreu pisoteado por um cavalo neste sábado (15), em um Parque de Vaquejadas, no município de Paranatama, no Agreste de Pernambuco.

A vítima estava com outro vaqueiro na derrubada, quando recebeu o rabo do boi, caiu do cavalo que estava, foi arrastado e acabou pisoteado pelo cavalo em que estava o outro vaqueiro.