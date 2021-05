Camila Toscano visita prefeito Wilson e entrega emenda impositiva de R$ 80 mil para Juarez Távora

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) visitou a cidade de Juarez Távora e se reuniu com o prefeito Wilson Evangelista. Na oportunidade, Camila entregou ao gestor uma emenda impositiva no valor de R$ 80 mil, destinada para o município através do seu gabinete. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (19) na sede da Prefeitura Municipal.

Conforme Camila Toscano, os recursos serão utilizados pelo o prefeito Wilson na compra de um veículo. O automóvel terá uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde de Juarez Távora.

“Aproveitamos para reafirmar o nosso compromisso de continuar trabalhando na Assembleia Legislativa por dias cada vez melhores para a população de Juarez Távora. Nosso gabinete atua em todo o Estado da Paraíba, estamos trabalhando junto aos prefeitos, destinando recursos e se envolvendo com as demandas municipais”, destacou Camila.

O encontro ainda contou com as presenças do vice-prefeito Diego Rodrigues de Anacleto, com o ex-prefeito João Trajano da Cunha (Batista) e também os vereadores Cleópatra Martins (Kel de Nino), Deocélio Galdino (Neguim de Dimas), Manoel Dias (Kinha), José Wellington Feitosa (Wellington de Lita de Amilson) e Fernando Antônio (Nando de Caixeiro).

