Nível de novos corretores de imóveis mostra profissão em outro patamar

A profissão de corretor de imóveis – principalmente pela globalização – está entre as cinco melhores do mundo, o que tem progressivamente aumentado a busca. Na Paraíba, isso pode ser dimensionado não só pela quantidade de registros no Creci-PB aprovados entre os últimos dias 1 de janeiro a 7 de maio (458 pessoas físicas e 24 pessoas jurídicas), mas sobretudo pela qualidade dos novos integrantes da categoria.

Demonstrações nesse sentido são dadas durante as sessões solenes de entregas de carteiras, quando é facultada a palavra a representantes dos demais, quando da prestação do juramento e entrega simbólica de carteiras, por falas, firmes e articuladas, que denotam conhecimento, confiança e determinação, muitas das vezes por parte de profissionais de outras áreas que decidiram tornar corretor de imóveis sua principal atividade.

Recentemente, ao se pronunciar, a nova corretora de imóveis Renee Dantas de Lima traçou um criterioso histórico da mulher no mercado de trabalho, defendeu a igualdade de gênero nessa ocupação e criticou o fato de apesar de as mulheres trabalharem mais, por mais horas e venderem mais, serem muitas vezes negligenciadas por nível C em funções executivas em imobiliárias.

Necessidade de mudança

“As mulheres em imobiliárias tendem a progredir rapidamente durante os primeiros anos de suas atividades como corretoras. Suas carreiras, no entanto, perdem impulso à medida que envelhecem, e a diferença de honorários aumenta à medida que há a promoção para gestão e funções executivas em ambos os sexos, daí a necessidade de mudança dessa cultura”, constatou.

Ela também falou sobre as precauções extras que as corretoras de imóveis, vulneráveis que são, devem ter ao se encontrarem sozinhas com os clientes, particularmente fora da horário comercial, no turno da noite e em bairros questionáveis, assim como em relação a avanços indesejados ou represálias de clientes masculinos infelizes ou problemáticos.

“Denunciem, não importa se foi apenas uma brincadeira do colega de trabalho ou do cliente mal intencionado, sejam diligentes, zelem por vocês mesmas e por outras mulheres do mercado imobiliário. Não deixem que a vestimenta ou a aparência justifique qualquer atitude que não condiz com a ética e com os valores”, conclamou.

Nesse contexto, o Creci-PB conta com uma vigorosa representação feminina na gestão, com a participação de corretoras de imóveis na sua diretoria executiva, nas Comissões da Mulher nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Sousa e Cajazeiras, e em diversas outras Comissões, além de Conselheiras, Diretoras Adjuntas, Delegadas regionais e de bairros, bem como na Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, criada, de forma inédita, entre os demais Regionais.

Foco em clientes estrangeiros

Apesar de jovem (32), Renee, que é poliglota (domina quatro idiomas) conta com vasta experiência acumulada, a maior parte no exterior, onde atuou no período de 2013 a 2018 na Noruega como diretora comercial da MMX e nos dois anos seguintes nos Estados Unidos, como representante da Empresa de Soluções em Tecnologia para Condomínios de Alto Padrão Vesseo. Atualmente ela é CEO da Utropia Living, empresa voltada para captação de clientes estrangeiros para o mercado imobiliário de João Pessoa.

Natural de Campina Grande, que é casada com um estrangeiro, tem padrasto também estrangeiro, disse que seu primeiro sonho já foi realizado (ser a porta-voz da realização dos sonhos de muitos clientes). “Meu segundo maior sonho é atrair pessoas do mundo inteiro para conhecer o lindo oceano que banha esta cidade de cor caribenha ou até mesmo explorar todo o verde que faz de João Pessoa uma das capitais mais verde do país”, concluiu.

