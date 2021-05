Motorista perde o controle de veículo de frete e bate em residência

Uma veículo tipo caminhonete frontier, pertencente à ‘Carioca Frete’ destruiu parte de uma residência no bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Guarabira, Agreste paraibano. No momento da batida a residência estava com os moradores dentro dela.

De acordo com as informações, o veículo foi destruído e ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 15:15h. A casa que foi parcialmente destruída fica localizada na rua Pedro Nolasco de Menezes.