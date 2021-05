Vereadores aprovam emenda impositiva e terão R$ 1 milhão para fazer obras em Guarabira

A Prefeitura Municipal de Guarabira, através da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta sexta-feira (20), a relação de artistas do município que estarão participando dos shows virtuais na programação do Dia dos Namorados e do São João.

Ao todo, mais de 70 artistas estarão envolvidos entre a “Live Love” e o “São João em Rede”, totalizando quatro eventos que acontecerão entre os dias 10 e 24 de junho. No próximo dia 10, será realizada a “Live Love”, reunindo 20 nomes do município em homenagem ao Dia dos Namorados.

Já as lives juninas (o São João em Rede), acontecerão durante três dias seguidos, de 22 a 24 de junho, com cerca de 15 atrações para cada noite, incluindo trios de forró. Serão eventos realizados de forma online e separadamente entre os artistas, sem a presença de público. De acordo com o secretário da referida pasta, Tarcísio Pereira, todos esses eventos acontecerão no mesmo padrão das lives que a Prefeitura vem realizando desde o mês de janeiro. “Outro fator importante é que, além da grande parte daqueles nomes que já participaram anteriormente, desta vez teremos novas atrações em nosso palco.”, acrescentou Tarcísio.

O prefeito de Guarabira, Marcus Diôgo, declarou que o objetivo principal é o de contribuir financeiramente com a situação dos músicos locais, em virtude de estarem com suas atividades musicais paradas por causa da pandemia. “Além de estarmos ajudando aos nossos artistas, estamos propondo uma excelente programação para as pessoas que estão em casa, sem muitas opções de entretenimento nesse período tão tenso em que vivemos”, disse o prefeito.

Abaixo, segue a relação de todas as atrações de acordo com os eventos e suas datas:

LIVE LOVE

Dia 10 de junho – 19:00h

Local: Teatro Municipal

ATRAÇÕES:

Dinarte Alves

Maria Almeida

Coninha

Aniery

Amós

Ranna Andrade

Tchero

Ana Maia

Altomir Nascimento

Clara Beatriz

Marinaldo Silva

Cleyd Santos

Camaleoa

Binho do Prado

Maria Clara

Banda Live Love:

NILDO MANGA (Teclado e Coordenação Musical)

ADRIANO DO SAX (saxofone)

SAMUEL BASS (contrabaixo)

NETO BATERA (bateria)

SILVANO NERI (guitarra)

SÃO JOÃO EM REDE

1º Dia: 22 de junho – 19:30h

Local: Sítio Areia Branca

(Espaço Pavão Misterioso)

ATRAÇÕES (1º dia):

Amaral e Bagaço de Cana (Trio)

Sonize

Edu Lima

Mago dos Teclados

Marinízio

Nathana & Narlianny

Terciu’s Luiz

Diógenes

Shirle Manga

Daniel Dom

Ster Medeiros

Zé Preto (Trio Os 3 do Forró)

SÃO JOÃO EM REDE

2º Dia: 23 de junho – 19:30h

Local: Sítio Areia Branca

(Espaço Pavão Misterioso)

ATRAÇÕES (2º dia):

Elias Macena (Trio Sabiá)

Socorro Procópio

George Victor

Marya Tavares

Jalmir

Bruno Vasconcelos

Alexandre Rodrigues

Márcio Cuiabá

Jacieli Ferreira

Dante Alighieri

Jefferson Victor

Nicodemos Lima

Maurício Show (Trio Matulão)

SÃO JOÃO EM REDE

3º Dia: 24 de junho – 19:30h

Local: Sítio Areia Branca

(Espaço Pavão Misterioso)

ATRAÇÕES (3º dia):

Daniel Robson (DR TRIO)

Loirinha dos Teclados

Mércio Fernandes

Billy

Josy Gomes

Jean Carlos

Marden

Luh Costa

Roberto Show

Marcinho Santos

Vitória Souza

Xandinho GBA

Messias Acordi (Trio)

Banda São João em Rede:

NILDO MANGA (Teclado e Coordenação Musical)

ISINHO (saxofone)

SAMUEL BASS (contrabaixo)

KLEBER BATERA (bateria)

ÉRICLES SALVADOR (sanfona)

DIEGO GUITA (guitarra)

