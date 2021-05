TRAGÉDIA: Criança de 9 anos morre ao cair do 22º andar de prédio, em João Pessoa

Um jovem de aproximadamente 20 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (22) em Tacima-PB. O jovem identificado como Willian Levy, foi morto ao lado da igreja católica, localizada no Centro de Tacima, no momento que estava acontecendo o sarau Mariano organizado pelo EJC local no pátio da igreja.

De acordo com as informações colhidas no local, o jovem saiu do presídio no dia anterior. Ele estava preso desde 2019 e tinha envolvimento com drogas.

Ainda segundo moradores, foram ouvidos cerca de seis disparos de arma de fogo. Pelos 3 tiros atingiram a vítima.