Máscaras e camisetas com imagens de Augusto dos Anjos e do abacaxi serão produzidas por apenados do Presídio de Sapé com apoio da SEDH

Aconteceu na tarde desta segunda-feira (24), uma reunião entre o Gerente Regional da Primeira Região da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, Alexandre Kennedy, o novo Diretor do Presídio de Sapé, Jonny Brilhante, o Diretor Adjunto Gilderlan Oliveira, o Agente Marcelo e o ativista social Ednaldo (Junior).

A reunião teve como objetivo elaborar um projeto de ressocialização com os apenados, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado.

Alexandre Kennedy, apontou como alternativa à criação de um curso de formação, e confecção de máscaras e camisetas com imagens que são referência em Sapé, a exemplo do abacaxi e de Augusto dos Anjos, e que em parceria com a Prefeitura, através do Prefeito Major Sidnei, poderão ser comercializados durante uma semana, todos os meses, no Pavilhão Central da cidade. Além desse curso, o Diretor Jonny, também apresentou a ideia de realizar um curso de produção de doces de abacaxi, que também poderão ser vendidos no local.

A ideia, é reeducar os apenados, com formação profissional, comercialização dos produtos, gerando renda para seus famílias que muitas vezes, passam por dificuldades e oferecer uma perspectiva para que os mesmos não voltem a cometer novos delitos e possam ser reintegrados a sociedade. Alexandre falou ainda, que ações como essas já existem, a exemplo do Castelo de bonecas, no presídio feminino, e que o Secretário de Desenvolvimento Humano do Estado, Tibério Limeira, tem um olhar muito atencioso para ações como esta.

portalsapenaweb