Seguranças de supermercado em Guarabira prendem homem acusado de furto

Homem é preso em flagrante acusado de roubar em supermercado da cidade de Guarabira. A prisão foi feita pelos seguranças do supermercado e em seguida chamaram a polícia militar.

Uma câmera de segurança flagrou o homem no exato momento em que ele furtava.

