Assaltante de correspondente bancário em Pirpirituba é preso em flagrante pela polícia

Preso acusado de roubar correspondente bancário em Pirpirituba

Às 15h30 desta terça-feira (25) na cidade de Pirpirituba-PB, um homem foi preso após ter efetuado um roubo a um correspondente bancário que funciona em uma farmácia.

Após a denúncia do roubo, as policiais militares se deslocaram até o local do fato, onde foram informados que um homem em uma motocicleta Yamaha YBR, de cor prata teria chegado até o estabelecimento e simulando estar armado, porém não exibiu nenhuma arma de fogo, exigindo que a vítima repassasse o aparelho celular e uma quantia em dinheiro (aproximadamente R$400,00) e fugido do local com destino ignorado.

Câmeras de segurança captaram imagens do acusado e da motocicleta utilizada por ele no delito, Cujas imagens foram fundamentais para que as guarnições policiais procedessem o rápido cerco policial no Bairro da Caixa D’água, no que após sucessivas diligências e incursões, restaram por localizar e prender em flagrante delito por roubo o meliante, apreendendo em seu poder a quantia roubada e a motocicleta Yamaha YBR, de cor prata, placa MNW-1438.

Diante do flagrante e das apreensões do dinheiro e da moto utilizada no crime, o criminoso foi conduzido e apresentado ao delegado plantonista, onde foi autuado em flagrante delito por roubo.

O dinheiro recuperado foi devolvido ao seu proprietário.

Após consulta no CNJ, foi confirmado que contra o acusado havia uma mandado de prisão pendente de cumprimento pelos crimes de roubo, falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo.