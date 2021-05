Em Guarabira pessoas fazem fila na porta de farmácia a procura de teste swab

Circula nas redes sociais um vídeo onde mostra dezenas e dezenas de pessoas em uma fila na porta de uma farmácia na cidade de Guarabira, Agreste paraibano, com o propósito de fazer o teste swab. A farmácia fica ao lado do antigo prédio da Caixa Econômica Federal, no Centro da cidade.

O teste custa cerca de R$ 80 a R$100. A procura por teste feito no particular ou seja pago, tem haver com a grande demanda e a demora no resultado, feito pela rede pública. As pessoas estão optando por uma solução mais rápida.