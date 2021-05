PREFEITURA DE ARAÇAGI CONVOCA CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, VEJA EDITAL

O Creci-PB firmou convênio com a Faculdade e a Escola de Enfermagem Nova Esperança acordo que garante aos corretores de imóveis inscritos e adimplentes, seus dependentes diretos e funcionários do Órgão, descontos especiais de até 60% nos nove cursos da Facene (Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Fisioterapia, Educação Física, Psicologia, Radiologia, Agronomia e Medicina Veterinária).

Os beneficiários terão descontos até o final do curso, por meio de três grupos de bolsa: 40% para Odontologia e Medicina Veterinária; 55% para Enfermagem, Farmácia, Educação Física, Fisioterapia, Psicologia e Agronomia, e de 60% para Educação Física e Radiologia.

Assistência à saúde em exames e procedimentos

A parceria inclui ainda desconto de 10% na tabela com valores especiais nos atendimentos da unidade João Pessoa do Centro de Saúde Nova Esperança, que oferece 25 especialidades médicas, exames, pequenos procedimentos, clínicas de odontologia e de fisioterapia.

Segundo o gerente de marketing Carlos Eduardo de Oliveira, a Instituição tem mais de 20 anos, sendo uma das mais renomadas das Regiões Norte/Nordeste com Medicina, que é a Famene, e mais nove cursos, que é a Facene. Todos os cursos, renomados no Brasil inteiro, são avaliados com a nota máxima do MEC no Guia do Estudante.

“Todos os professores são mestres ou doutores, o que garante formação e atendimento de qualidade”, concluiu.

O Campus (nele incluído a clínica) fica localizado na Av. Frei Galvão, 12, no bairro do Valentina Figueiredo e tem como ponto de referência a rua do Sesc. O número do telefone é 2106-4777.

Tudo da melhor qualidade

O presidente e o diretor de convênios do Creci-PB, Rômulo Soares e Marcus Vinícius Creci-PB, destacaram a educação superior de qualidade que está sendo oportunizada aos corretores de imóveis, com bolsas de estudo diferenciadas para a categoria.

“Nesse momento difícil que passamos pela pandemia da Covid-19, ainda está sendo disponibilizado por uma empresa séria, também com descontos especiais, tratamento ambulatorial e clínico da melhor qualidade”, concluiu Rômulo.

“Nosso objetivo é contribuir com a melhoria da vida dos corretores, fazendo com que o mercado fique mais profissional, como também permitindo que eles tenham o domínio de novas práticas. A Facene está honrada com a assinatura deste convênio que já vem sendo desenhado há algum tempo e garante bons descontos para os registrados e seus dependentes diretos, além dos funcionários do Creci-PB.”, acrescentou a secretária-geral da Facene, Carolina Santiago.

Acompanharam a assinatura do acordo, o superintendente Gustavo Beltrão, o representante dos coordenadores dos cursos, Jean Paulo e o assistente Yago Kennedy.

Descontos por grupo de cursos. Consultar tabela pelo WhatsApp 99392-0134.

Assessoria